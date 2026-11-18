В этой игре, в которой они предъявили претензии Глушенкову, можно всей команде предъявлять претензии. И Круговому тоже. А он начинает выпендриваться! Помолчал бы лучше, елки-палки! — сказал Бубнов.
Напомним, защитник сборной России Данил Круговой публично раскритиковал в прессе своего партнера по национальной команде Максима Глушенкова. Игрок московского ЦСКА заявил, что в товарищеском матче против Нигерии сборная России играла с минус одним человеком на поле после того, как нападающий "Зенита" вышел на замену.
Ранее форвард Константин Тюкавин также критически высказался в адрес Глушенкова, который не получил вызов на ноябрьские сборы.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"