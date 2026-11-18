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В этой игре, в которой они предъявили претензии Глушенкову, можно всей команде предъявлять претензии. И Круговому тоже. А он начинает выпендриваться! Помолчал бы лучше, елки-палки! — сказал Бубнов.