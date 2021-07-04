По данным источника, выигрыш украинцев на 5,25 млн больше, чем у национальной команды России. Такая разница обусловлена тем, что за выход в 1/8 финала Евро Украина получила 2 млн, а за участие в четвертьфинале - еще 3,25 млн.
Напомним, подопечные Андрея Шевченко в матче 1/4 финала чемпионата Европы разгромно уступили Англии (0:4). Команда Станислава Черчесова не смогла пробиться в плей-офф, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: РБК Спорт
Стало известно, сколько заработала сборная Украины за выступление на Евро-2020
Сборная Украины, завершившая выступление на чемпионате Европы-2020 на стадии четвертьфиналов, заработала на турнире в общей сложности 16 млн евро.
Фото: Reuters
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