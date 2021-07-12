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Малафеев - о словах Дзюбы про Манчини: он хорошо разбирается в людях и оценивает их профессиональные качества

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев ответил на вопрос о заявлениях нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева
"Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен", - сказал Дзюба в одном из интервью.

Вячеслав Малафеев сыронизировал над словами форварда петербургского клуба, заявив, что он обладает особенным чувством оценки качеств других людей.

"Артем Дзюба обладает уникальной способностью – он не только умеет грамотно оценивать профессиональные качества специалистов, но и хорошо разбирается в людях", – цитирует Малафеева "Спорт-экспресс".

Напомним, Манчини тренировал "Зенит" в 2017-2018 годах.

Под руководством 56-летнего специалиста "Скуадра адзурра" завершила финальный матч Евро-2020 победой над сборной Англии в серии послематчевых пенальти.

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Теги: Малафеев Зенит Манчини Сборная Италии Дзюба
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