Газзаев высказался о причинах неудачного выступления сборной России на Евро

Газзаев обратил внимание на то, как футболисты сборной России настраивались на матчи чемпионата Европы. По его словам, команде не хватает менталитета победителей. Газзаев привел в пример сборной России национальную команду Италии, ставшую победителем Евро.
"Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали наши футболисты... Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет — мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они чемпионы Европы. Мы уступаем не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете", - сказал Газзаев.
Напомним, что на Евро сборная России не вышла в плей-офф, заняв последнее место в таблице группы B.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РИА Новости
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