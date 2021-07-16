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Трефилов - о Черчесове: легче всего убрать тренера. Особенно после слов диванных экспертов

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов высказался об увольнении наставника национальной команды по футболу Станислава Черчесова.
Фото: РИА Новости
"Все накинулись на Черчесова, но "дохлого льва" каждый может пнуть. Мне его жалко. Возможно, Черчесов ещё вернется. Хотя то, что его убрали, было ожидаемо. Мне кажется, ещё по ходу Евро-2020 эта мысль проскакивала. Легче всего убрать тренера. Особенно когда диванные эксперты рассказывают, как правильно нужно сделать", - цитирует Трефилова "Чемпионат".

2 июля Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, где он высказался о результатах сборной России на чемпионате Европы-2020. Напомним, что на этом турнире национальная команда заняла последнее, 4-е место в группе B. Вместе с Россией в этом квартете были команды Бельгии, Дании и Финляндии. Российские футболисты в 3-х матчах набрали 3 очка и не вышли в плей-офф Евро-2020.

В четверг, 8 июля, стало известно, что Станислав Черчесов покидает пост наставника национальной команды России. Вместе с ним уходит и весь его тренерский штаб.

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Теги: Трефилов Черчесов Сборная России
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