"Все накинулись на Черчесова, но "дохлого льва" каждый может пнуть. Мне его жалко. Возможно, Черчесов ещё вернется. Хотя то, что его убрали, было ожидаемо. Мне кажется, ещё по ходу Евро-2020 эта мысль проскакивала. Легче всего убрать тренера. Особенно когда диванные эксперты рассказывают, как правильно нужно сделать", - цитирует Трефилова "Чемпионат".
2 июля Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, где он высказался о результатах сборной России на чемпионате Европы-2020. Напомним, что на этом турнире национальная команда заняла последнее, 4-е место в группе B. Вместе с Россией в этом квартете были команды Бельгии, Дании и Финляндии. Российские футболисты в 3-х матчах набрали 3 очка и не вышли в плей-офф Евро-2020.
В четверг, 8 июля, стало известно, что Станислав Черчесов покидает пост наставника национальной команды России. Вместе с ним уходит и весь его тренерский штаб.
Трефилов - о Черчесове: легче всего убрать тренера. Особенно после слов диванных экспертов
Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов высказался об увольнении наставника национальной команды по футболу Станислава Черчесова.
Фото: РИА Новости
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