Экс-голкипер "Зенита": все успехи у команды впереди

"Зенит" скоро станет окрыленным, все успехи у команды впереди. Он будет бороться за победу в РПЛ. У всех бывают спады.Сейчас команда колеблется и находится в психологической яме. Но я не согласен с теми, кто говорит, что "Зенит" уже не тот. Это всё ещё один из лидеров РПЛ", - сказал Березовский Metaratings.
На данный момент петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в восьми встречах. Сине-бело-голубые одержали 5 побед и потерпели 3 поражения.
В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака стали чемпионами России.