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Экс-голкипер "Зенита": все успехи у команды впереди

Бывший голкипер "Зенита" Роман Березовский высказался о текущих результатах команды в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Роман Березовский считает, что команда справится с трудностями и будет бороться за первое место в РПЛ в текущем сезоне.

"Зенит" скоро станет окрыленным, все успехи у команды впереди. Он будет бороться за победу в РПЛ. У всех бывают спады.
Сейчас команда колеблется и находится в психологической яме. Но я не согласен с теми, кто говорит, что "Зенит" уже не тот. Это всё ещё один из лидеров РПЛ", - сказал Березовский Metaratings.

На данный момент петербургский "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в восьми встречах. Сине-бело-голубые одержали 5 побед и потерпели 3 поражения.

В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака стали чемпионами России.

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