Аршавин: если не будет политического вмешательства, то думаю, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку

Бывший российский игрок Андрей Аршавин высказался о заявке России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов.

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Ранее стало известно, что Российский футбольный союз отправит заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов. Напомним, часть матчей чемпионата Европы-2020 проходило в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".



Борис Джонсон — о желании России провести чемпионат Европы: не верю, что кто-то всерьез рассмотрит это — Если не будет политического вмешательства, то думаю, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку. Шансы на это? Пока никаких, они призрачные, — приводит слова Аршавина Sport24 Ранее стало известно, что Российский футбольный союз отправит заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов. Напомним, часть матчей чемпионата Европы-2020 проходило в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".