— Если не будет политического вмешательства, то думаю, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку. Шансы на это? Пока никаких, они призрачные, — приводит слова Аршавина Sport24.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз отправит заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов. Напомним, часть матчей чемпионата Европы-2020 проходило в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
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Аршавин: если не будет политического вмешательства, то думаю, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку
Бывший российский игрок Андрей Аршавин высказался о заявке России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов.
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