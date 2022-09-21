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Черчесов: лучше бы вышел со сборной России из группы на Евро и сейчас был без официальных матчей

Главный тренер "Ференцвароша" и экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношении к поворотам своей карьеры.
Фото: РПЛ
- Конечно, не рад, что нам не удалось выйти со сборной России из группы на чемпионате Европы. Лучше бы вышел - и теперь был без работы, точнее, без официальных матчей. Но получилось как получилось. Нужно было жить дальше, - передает слова Черчесова "СЭ".

В июне 2021 года сборная России под руководством Станислава Черчесова с 3 набранными очками заняла четвертое место в группе на перенесенном Чемпионате Европы-2020 и не попала в плей-офф турнира. В июле 2021 года Черчесов покинул пост наставника национальной команды. В декабре 2021 года российский специалист стал главным тренером венгерского "Ференцвароша", с которым в том же сезоне оформил золотой дубль. В текущем чемпионате Венгрии "Ференцварош" лидирует с 18 очками в 6 матчах, в еврокубках будапештцы вышли в группу Лиги Европы, где также лидируют с 6 очками после двух сыгранных туров. Сборная России из-за запрета УЕФА в настоящее время не может играть официальные матчи.


Сборная России Евро-2020 Черчесов
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