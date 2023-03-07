- Мне понятно, почему Валерий Карпин не вызвал Артема Дзюбу в сборную России. В национальную команду вызывается молодежь, которая, надеюсь, в недалеком будущем сможет принять участие в международных играх. Дзюба не вызван в сборную из-за личной обиды Карпина? Валерий Георгиевич об этом точно не заявлял. Конфликт между Карпиным и Дзюбой - это домыслы журналистов. Если бы об этом кто-то официально сказал, то это одно, а так что гадать на кофейной гуще? - передает слова Каряки "Чемпионат".
6 марта официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал расширенный состав сборной России на очередной сбор, который состоится в последней декаде марта 2023 года. В список из 41 фамилии не вошел 34-летний форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба, который отметился хет-триком в выездном матче "железнодорожников" в 18 туре Российской премьер-лиги против "Ростова" (3:1). В последний раз Карпин включал Дзюбу в расширенный состав в октябре 2021 года, однако тогда футболист отказался от вызова, мотивировав это плохой физической формой.
Каряка: конфликт между Карпиным и Дзюбой - домыслы журналистов, в сборную России вызывается молодежь
Экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка высказался о невызове в национальную команду нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"