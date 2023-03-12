- Игра с Ираком пройдет дома впервые за полтора года. Надеюсь, будет полный стадион. Тем более Fan ID нет. Я соскучился по ощущению полного стадиона. Последний раз я ощущал это в Воронеже в прошлом году. По сути, кубковое дерби с ЦСКА в феврале 2020 года было последним при полностью полных трибунах на нашем стадионе. Ну и финал Кубка в "Лужниках" классный был, - передает слова Соболева "Чемпионат".
В последней декаде марта сборная России проведет очередной плановый сбор, на котором состоятся два товарищеских матча - со сборной Ирана на выезде 23 марта и с национальной командой Ирака 27 марта на своем поле. Встреча со сборной Ирака пройдет в Санкт-Петербурге и станет первой домашней игрой подопечных Валерия Карпина с ноября 2021 года. В 2022 году сборная России провела 3 контрольных игры на выезде - против Киргизии (2:1), Таджиистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
Соболев: надеюсь, на матче сборной России с Ираком в Петербурге будет полный стадион - тем более, Fan ID нет
Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев прокомментировал предстоящую домашнюю игру национальной команды против сборной Ирака.
Фото: РПЛ