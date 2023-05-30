– Решение отстранить сборную России от международных соревнований – правильное. Даже с человеческой точки зрения: почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с россиянами? С какой стати? Украинские беженцы не должны видеть российские сборные, которые где-то там играют в футбол, – заявил Кривохарченко в интервью "НГ.Европа".
Напомним, национальная сборная России вместе с отечественными клубами отстранены от выступления в официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА. Причиной бана стала специальная военная операция, проводимая Россией на территории Украины. В условиях спортивной изоляции футбольные клубы участвуют во внутреннем чемпионате и проводят товарищеские игры с иностранными клубами.
Сборная России провела пять контрольных матчей с соперниками из Азии, не проиграв ни одного из них. Команда Валерия Карпина дважды праздновала успех при трех ничьих. По слухам, сборная Камеруна отказалась от товарищеской встречи с россиянами из-за распоряжения властей страны.
Экс-комментатор "Матч ТВ" Кривохарченко: решение отстранить сборную России от международных соревнований – правильное
Бывший комментатор "Матч ТВ" Сергей Кривохарченко поддержал решение международных спортивных федераций отстранить россиян от участия в официальных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.
Фото: "Матч ТВ"