Испания не смогла взломать шведскую стену, а Берг простил соперника

Швеция сыграла в футбол России, на тепловую карту было больно смотреть
Сборная Испании на чемпионат Европы отправилась без Серхио Рамоса, чем уже могла повергнуть в шок болельщиков. Но в остальном команда не особо изменилась. Луис Энрике продолжает строить мини-«Барселону» в сборной: контроль, контроль и ещё раз контроль вкупе с кружевными комбинациями. Только вот у этой Испании не оказалось (по крайней мере, в этот вечер) игроков уровня Фернандо Торреса или Давида Вильи.
Хозяева создали предостаточно моментов ещё в первом тайме, но мяч упорно не шёл в ворота. В свою очередь сборная Швеции играла максимально строго. Скандинавы фактически отказались от контригры, а редкие вылазки вперёд заканчивались забросами на Исака и Берга. Без травмированного Златана Ибрагимовича, который так и не смог поехать на турнир, у тренерского штаба Янне Андерссона было предостаточно вариантов, но наставник шведов решил в этот вечер просто выживать.
Усреднённые позиции игроков
Испания в первые 45 минут накатывала волнами на штрафную соперника, но Швеция чудом держалась. К перерыву сборная Испании добилась удивительных показателей по владению мячом: 84% против 16%! Даже сложно вспомнить матч, в котором была такая огромная разница между командами. А тепловая карта шведов представляла печальное зрелище: её фактически не было.
Впрочем, сильно винить Андерссона не стоит. В конце концов, в нечто похожее в 1/8 финала ЧМ-2018 играла сборная России, которая сумела дотянуть до серии пенальти. Для шведов в группе с Польшей и Словакией одно очко в матче с фаворитом уже было сродни победе, поэтому они сыграли исключительно на результат. Вообще, в аналогичный футбол шведы играли с немцами на групповом этапе чемпионата мира. Но тогда матч в Сочи был куда более интересным: скандинавы больно жалили соперника в контратаках, чего в этот раз практически не было.
Впрочем, один из лучших шансов в тайме был у шведов. В концовке первого тайма гостям удалось провести быструю контратаку, в ходе которой Исак пробил по воротам, но мяч из них выбил защитник. При этом снаряд ещё и угодил в штангу, но рикошет был не в пользу шведов. Конечно, если бы Швеция ушла на перерыв с преимуществом в счёте, это было бы верхом несправедливости, ведь у испанцев шансов было гораздо больше. В первой половине «Красная фурия» упустила не менее трёх явных моментов.
Кризис идей Энрике
После такого первого тайма казалось, что на вторую половину встречи испанцы выйдут ещё более злыми и уж там-то точно растерзают соперника. Но на деле всё получилось иначе. Хозяева продолжали владеть мячом и территорией, только вот теперь они совсем редко беспокоили Робина Ольсена. Владение испанцев было совсем «пресным», а шведы наоборот осмелели. Теперь уже скандинавы стали чаще выбираться в центр поля и они должны были открывать счёт. На 60-й минуте Исак сотворил нечто невероятное, сумев сохранить мяч, несмотря на противодействие трёх соперников, а дальше уже форвард сделал зрячую передачу на дальнюю штангу. Бергу никто не мешал, но экс-форвард «Краснодара» с линии вратарской умудрился махнуть ногой мимо мяча. На эпический промах нападающего отреагировала русскоязычная пресс-служба УЕФА.
Когда промазал по пустым воротам в матче с Испанией ???#ЕВРО2020 pic.twitter.com/JWcQ6me9ly— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 14, 2021
Игру хозяев, которая совсем не блистала яркими красками севильским вечером, немного оживил Херард Морено. Форвард появился на поле на 75-й минуте и именно он создал лучший момент своей команды во втором тайме. После навеса Сарабии Морено бил головой в упор, но попал прямо в Ольсена, выставившего ногу.
По сути, испанцы действовали действительно остро лишь в компенсированное время. Они вполне могли дожать уставшего соперника, но шведы выстояли, набрав ценнейшее очко. Да, пока команда Янне Андерссона показала лишь умение терпеть и страдать, но, по крайней мере, шведы хороши хотя бы в этом. Куда больше вопросов вызвала игра сборной Испании. Нет, «Красная фурия» совсем не напоминала яростную бестию на футбольном поле, а второй тайм и вовсе получился совсем серым. Учитывая победу сборной Словакии в матче с Польшей, группа E становится теперь едва ли не самой интересной перед вторым туром. К тому же, испанцам дальше играть с поляками, для которых этот матч становится уже решающим.
Испания — Швеция — 0:0
Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Руис, 87), М.Льоренте, Ольмо (Морено, 74), Эрнандес (Тиагу Алькантара, 66), Торрес (Ойярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Педри.
Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 75), Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Себ.Ларссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Олссон (Каюсте, 84), Берг (Классон, 69), Исак (Куайзон, 69).
Предупреждение: Лустиг, 55.
Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).
Фото: Flashscore, WhoScored