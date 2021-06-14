Испания не смогла взломать шведскую стену, а Берг простил соперника

Rusfootball — о старте «Красной фурии», которая оказалась недостаточно свирепой
Фото: УЕФА
Чемпионат Европы пришёл в Испанию. Севилья стала одним из последних городов турнира, который включился в футбольный праздник. Только вот местные сеньоры вряд ли остались удовлетворены увиденным: сборная Испании так и не смогла взломать массированную оборону соперника.

Швеция сыграла в футбол России, на тепловую карту было больно смотреть

Сборная Испании на чемпионат Европы отправилась без Серхио Рамоса, чем уже могла повергнуть в шок болельщиков. Но в остальном команда не особо изменилась. Луис Энрике продолжает строить мини-«Барселону» в сборной: контроль, контроль и ещё раз контроль вкупе с кружевными комбинациями. Только вот у этой Испании не оказалось (по крайней мере, в этот вечер) игроков уровня Фернандо Торреса или Давида Вильи.

Испания не смогла взломать шведскую стену, а Берг простил соперника

Хозяева создали предостаточно моментов ещё в первом тайме, но мяч упорно не шёл в ворота. В свою очередь сборная Швеции играла максимально строго. Скандинавы фактически отказались от контригры, а редкие вылазки вперёд заканчивались забросами на Исака и Берга. Без травмированного Златана Ибрагимовича, который так и не смог поехать на турнир, у тренерского штаба Янне Андерссона было предостаточно вариантов, но наставник шведов решил в этот вечер просто выживать.


Усреднённые позиции игроков
Испания в первые 45 минут накатывала волнами на штрафную соперника, но Швеция чудом держалась. К перерыву сборная Испании добилась удивительных показателей по владению мячом: 84% против 16%! Даже сложно вспомнить матч, в котором была такая огромная разница между командами. А тепловая карта шведов представляла печальное зрелище: её фактически не было.

Впрочем, сильно винить Андерссона не стоит. В конце концов, в нечто похожее в 1/8 финала ЧМ-2018 играла сборная России, которая сумела дотянуть до серии пенальти. Для шведов в группе с Польшей и Словакией одно очко в матче с фаворитом уже было сродни победе, поэтому они сыграли исключительно на результат. Вообще, в аналогичный футбол шведы играли с немцами на групповом этапе чемпионата мира. Но тогда матч в Сочи был куда более интересным: скандинавы больно жалили соперника в контратаках, чего в этот раз практически не было.

Впрочем, один из лучших шансов в тайме был у шведов. В концовке первого тайма гостям удалось провести быструю контратаку, в ходе которой Исак пробил по воротам, но мяч из них выбил защитник. При этом снаряд ещё и угодил в штангу, но рикошет был не в пользу шведов. Конечно, если бы Швеция ушла на перерыв с преимуществом в счёте, это было бы верхом несправедливости, ведь у испанцев шансов было гораздо больше. В первой половине «Красная фурия» упустила не менее трёх явных моментов.

Кризис идей Энрике

После такого первого тайма казалось, что на вторую половину встречи испанцы выйдут ещё более злыми и уж там-то точно растерзают соперника. Но на деле всё получилось иначе. Хозяева продолжали владеть мячом и территорией, только вот теперь они совсем редко беспокоили Робина Ольсена. Владение испанцев было совсем «пресным», а шведы наоборот осмелели. Теперь уже скандинавы стали чаще выбираться в центр поля и они должны были открывать счёт. На 60-й минуте Исак сотворил нечто невероятное, сумев сохранить мяч, несмотря на противодействие трёх соперников, а дальше уже форвард сделал зрячую передачу на дальнюю штангу. Бергу никто не мешал, но экс-форвард «Краснодара» с линии вратарской умудрился махнуть ногой мимо мяча. На эпический промах нападающего отреагировала русскоязычная пресс-служба УЕФА.


Игру хозяев, которая совсем не блистала яркими красками севильским вечером, немного оживил Херард Морено. Форвард появился на поле на 75-й минуте и именно он создал лучший момент своей команды во втором тайме. После навеса Сарабии Морено бил головой в упор, но попал прямо в Ольсена, выставившего ногу.


По сути, испанцы действовали действительно остро лишь в компенсированное время. Они вполне могли дожать уставшего соперника, но шведы выстояли, набрав ценнейшее очко. Да, пока команда Янне Андерссона показала лишь умение терпеть и страдать, но, по крайней мере, шведы хороши хотя бы в этом. Куда больше вопросов вызвала игра сборной Испании. Нет, «Красная фурия» совсем не напоминала яростную бестию на футбольном поле, а второй тайм и вовсе получился совсем серым. Учитывая победу сборной Словакии в матче с Польшей, группа E становится теперь едва ли не самой интересной перед вторым туром. К тому же, испанцам дальше играть с поляками, для которых этот матч становится уже решающим.

Испания — Швеция — 0:0

Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Руис, 87), М.Льоренте, Ольмо (Морено, 74), Эрнандес (Тиагу Алькантара, 66), Торрес (Ойярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Педри.

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 75), Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Себ.Ларссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Олссон (Каюсте, 84), Берг (Классон, 69), Исак (Куайзон, 69).

Предупреждение: Лустиг, 55.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).

Фото: Flashscore, WhoScored

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Испания Швеция
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Испания не смогла взломать шведскую стену, а Берг простил соперника
Евро-2020: турнирные расклады группы E (Польша, Словакия, Испания, Швеция) после первого тура
Испания и Швеция сыграли вничью, Ларссон на поле не появился 4
Бузова: мужское хамство в прямом эфире мое сердце, воспитание и религия не принимают. Для меня это дно! 7
"Не было никакой причины его менять". Тренер сборной Польши - об удалении Крыховяка 1
Экс-врач "Спартака": с футболом Эриксену стоит расстаться
"Идеальный старт для команды". Крал - о матче с Шотландией 1
Тарханов: финны и датчане слабее Бельгии во всех игровых компонентах эксклюзив
Тарханов: идея натурализовать Жиго — неплохая 3 эксклюзив
Источник: Кирилл Комбаров покинет тульский "Арсенал"
Губерниев: совсем не ставил цель обидеть Бузову 15
Уткин: всегдашний рецепт успеха: не можешь сам - зови Бузову 2
СМИ: Крыховяк может перейти из "Локомотива" в "Севилью"
Бывший парень Бузовой Дава - Губерниеву: мерзкий поступок - *** в прямом эфире до девушки 15
Источник: борьбу за Кварацхелию ведут два клуба АПЛ 1
Любовь Соболь: насколько бездарен руководитель, приглашающий ради просмотров плачущую Бузову на спортивный канал? 11
Борис Игнатьев: с Финляндией нужно играть на конкретный результат - на победу 1 эксклюзив
Ларссон остался в запасе Швеции на матч Евро-2020 с Испанией 1
Шедевр от Патрика Шика, Крыховяк получил красную карточку. Главное в матчах Шотландия - Чехия и Польша - Словакия 1
Все ПЦР-тесты членов сборной России дали отрицательный результат
Словакия в большинстве обыграла Польшу на Евро-2020. Красную карточку получил Крыховяк 4
"Президент никому не нужного клуба". В Госдуме отреагировали на злорадство главы "Карпат" по поводу поражения сборной России 5
"Кажется, что у Бузовой серьезные проблемы". Калиниченко - о ситуации с Губерниевым 20
"Знаем, что Черчесов включит на установке перед Финляндией", Твиттер сборной России - о Бузовой на "Матч ТВ" 1
Агент Лаксальта: "Динамо" наиболее близко к трансферу футболиста
"Рвите, идите вперед, идите в атаку!" Бузова обратилась к игрокам сборной России 12
Гендиректор "Спартака" - о Крале: готовы продать, все зависит от суммы. Предложений нет 1
"Вы для меня дно, а не мужчина". Губерниев довел Бузову до слез в эфире "Матч ТВ" 82
Нападающий Чехии Шик забил Шотландии с центра поля. Это самый дальний гол в истории Евро (видео) 4
"Спартак" в ноль не выйдет". Зарема Салихова раскрыла детали покупки Урунова 3
Все новости
-