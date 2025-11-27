Матчи Скрыть

Первая лига

2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

"Утрехт" проиграл "Бетису" в матче Лиги Европы

Испанский "Бетис" победил нидерландский "Утрехт" в матче 5-го тура Лиги Европы со счетом 2:1.
Фото: ФК "Бетис"
Голами за испанский клуб отличились Кучо Эрнандес и Абде Эззальзули. В составе нидерландской команды мяч забил Мигель Родригес.

Лига Европы

Общий этап. 5 тур

Голы: Эрнандес, 42, Эззальзули, 51 - М. Родригес, 55.

"Бетис": Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Ортис, Амрабат, Альтимира, Эззальзули, Иско (Деосса, 9), Антони, Эрнандес.

"Утрехт": Браувер, Эль-Каруани, Виргевер, ван дер Хорн, Хореманс, Боздоган, Энгванда-Онжена, де Вит, Катлин, Аллер, М. Родригес.

