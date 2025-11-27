"Утрехт" проиграл "Бетису" в матче Лиги Европы

Голами за испанский клуб отличились Кучо Эрнандес и Абде Эззальзули. В составе нидерландской команды мяч забил Мигель Родригес.
Лига Европы
Общий этап. 5 тур
Голы: Эрнандес, 42, Эззальзули, 51 - М. Родригес, 55.
"Бетис": Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Ортис, Амрабат, Альтимира, Эззальзули, Иско (Деосса, 9), Антони, Эрнандес.
"Утрехт": Браувер, Эль-Каруани, Виргевер, ван дер Хорн, Хореманс, Боздоган, Энгванда-Онжена, де Вит, Катлин, Аллер, М. Родригес.
Испанский "Бетис" победил нидерландский "Утрехт" в матче 5-го тура Лиги Европы со счетом 2:1.
Фото: ФК "Бетис"