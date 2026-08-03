Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Велес
19:30
РоторНе начат

Тарханов предостерег от разговоров о чемпионстве "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Александр Тарханов считает, что делать выводы о перспективах чемпионства после двух туров РПЛ рано.
Фото: Егор Алееев/?ТАСС
Александр Тарханов призвал не спешить с оценками игры "Спартака" после двух побед на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

"Не надо раньше времени вешать медали на "Спартак". Пока нельзя сказать, чемпионская ли это игра", — заявил Тарханов.

Тренер отметил, что в гостевом матче с "Ахматом" москвичам во многом помогла ошибка голкипера грозненцев Шелии в концовке встречи. По его словам, в российском футболе нередко бывает так, что команда ярко начинает сезон, а затем сталкивается с серьезными проблемами.

Тарханов подчеркнул, что объективно оценивать силу "Спартака" можно будет только после первого круга.

После двух туров красно-белые набрали шесть очков, обыграв "Родину" (3:0) и "Ахмат" (2:1).

Источник: "Совспорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится