Тарханов предостерег от разговоров о чемпионстве "Спартака"

"Не надо раньше времени вешать медали на "Спартак". Пока нельзя сказать, чемпионская ли это игра", — заявил Тарханов.
Тренер отметил, что в гостевом матче с "Ахматом" москвичам во многом помогла ошибка голкипера грозненцев Шелии в концовке встречи. По его словам, в российском футболе нередко бывает так, что команда ярко начинает сезон, а затем сталкивается с серьезными проблемами.
Тарханов подчеркнул, что объективно оценивать силу "Спартака" можно будет только после первого круга.
После двух туров красно-белые набрали шесть очков, обыграв "Родину" (3:0) и "Ахмат" (2:1).
Источник: "Совспорт"