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Экс-футболист "Локомотива" стал игроком "Олимпиакоса"

"Олимпиакос" официально объявил о переходе бывшего футболиста "Локомотива" и ЦСКА Наира Тикнизяна из "Црвены звезды".
Фото: Global Look Press
Греческий "Олимпиакос" подтвердил трансфер 27-летнего полузащитника сборной Армении Наира Тикнизяна. По информации СМИ, за футболиста "Црвена звезда" получит около 7 млн евро.

Тикнизян перебрался в сербский клуб летом 2025 года. До отъезда из России он выступал в РПЛ за ЦСКА и "Локомотив".

Наибольшую известность футболист получил во время выступлений за железнодорожников, куда перешел из ЦСКА в 2021 году. Теперь карьеру Тикнизян продолжит в составе одного из самых титулованных клубов Греции.

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