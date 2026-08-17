Греческий "Олимпиакос" подтвердил трансфер 27-летнего полузащитника сборной Армении Наира Тикнизяна. По информации СМИ, за футболиста "Црвена звезда" получит около 7 млн евро.
Тикнизян перебрался в сербский клуб летом 2025 года. До отъезда из России он выступал в РПЛ за ЦСКА и "Локомотив".
Наибольшую известность футболист получил во время выступлений за железнодорожников, куда перешел из ЦСКА в 2021 году. Теперь карьеру Тикнизян продолжит в составе одного из самых титулованных клубов Греции.
Экс-футболист "Локомотива" стал игроком "Олимпиакоса"
"Олимпиакос" официально объявил о переходе бывшего футболиста "Локомотива" и ЦСКА Наира Тикнизяна из "Црвены звезды".
Фото: Global Look Press