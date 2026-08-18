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В "Торпедо" отреагировали на протест "Челябинска"

Директор по коммуникациям "Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал протест "Челябинска" по итогам 6-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Челябинск"
"Мы уверены, что наш клуб действует в полном соответствии с правилами ФИФА и РФС.

Не видим оснований для удовлетворения протеста футбольного клуба "Челябинск". Все вопросы должны решаться исключительно на футбольном поле", - сказал Ганичев.

Ранее стало известно о том, что "Челябинск" решил опротестовать результат матча шестого тура Первой лиги, в котором потерпел на своем поле крупное поражение от московского "Торпедо" со счетом 0:4.

Поводом для такого шага стало несогласие клуба с участием в игре новичка черно-белых форварда Джонатана Окоронкво. Согласно данным потерпевшей стороны Окоронкво не имел права принимать участие в матче, так как у него нет рабочей визы и разрешения на работу в РФ.

Источник: "Чемпионат"

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