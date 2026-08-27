Черданцев объяснил провал "Локомотива" на старте РПЛ и призвал не смотреть в таблицу

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"Это ненормально с точки зрения болельщика, но все мы прекрасно понимаем причины. Идет процесс обновления команды по объективным причинам. Никто не предполагал, что " Локомотив " свой состав сохранит на десять сезонов, это невозможно", — заявил комментатор.

"В переходной фазе клубной жизни нужна стабильность в руководстве и тренерском штабе. Понадобится определенное время, чтобы выстроить новый курс движения "Локомотива". Я бы на турнирную таблицу сейчас внимания не обращал", — добавил Черданцев.