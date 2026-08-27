Черданцев объяснил провал "Локомотива" на старте РПЛ и призвал не смотреть в таблицу

"Это ненормально с точки зрения болельщика, но все мы прекрасно понимаем причины. Идет процесс обновления команды по объективным причинам. Никто не предполагал, что "Локомотив" свой состав сохранит на десять сезонов, это невозможно", — заявил комментатор.
По его словам, многое будет зависеть от того, каких новичков железнодорожники успеют подписать до закрытия трансферного окна. При этом Черданцев не ожидает, что в нынешнем сезоне команда выступит лучше, чем в предыдущем.
Комментатор также призвал дать время новому руководству клуба во главе с Борисом Ротенбергом для формирования стратегии развития.
"В переходной фазе клубной жизни нужна стабильность в руководстве и тренерском штабе. Понадобится определенное время, чтобы выстроить новый курс движения "Локомотива". Я бы на турнирную таблицу сейчас внимания не обращал", — добавил Черданцев.
Источник: "Матч ТВ"