Матчи Скрыть

Черданцев объяснил провал "Локомотива" на старте РПЛ и призвал не смотреть в таблицу

Комментатор Георгий Черданцев считает закономерным 14-е место "Локомотива" после пяти туров РПЛ, поскольку московский клуб переживает серьезную перестройку.
Фото: Global Look Press
Железнодорожники неудачно начали новый сезон: команда набрала три очка в пяти матчах и сейчас находится в зоне стыковых встреч. Однако Черданцев признался, что подобное положение клуба его не удивляет.

"Это ненормально с точки зрения болельщика, но все мы прекрасно понимаем причины. Идет процесс обновления команды по объективным причинам. Никто не предполагал, что "Локомотив" свой состав сохранит на десять сезонов, это невозможно", — заявил комментатор.

По его словам, многое будет зависеть от того, каких новичков железнодорожники успеют подписать до закрытия трансферного окна. При этом Черданцев не ожидает, что в нынешнем сезоне команда выступит лучше, чем в предыдущем.

Комментатор также призвал дать время новому руководству клуба во главе с Борисом Ротенбергом для формирования стратегии развития.

"В переходной фазе клубной жизни нужна стабильность в руководстве и тренерском штабе. Понадобится определенное время, чтобы выстроить новый курс движения "Локомотива". Я бы на турнирную таблицу сейчас внимания не обращал", — добавил Черданцев.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится