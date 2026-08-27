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"Оплеуха от главного конкурента". Аршавин о победе "Спартака" над "Зенитом"

Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что "Спартак" заслуженно победил петербуржцев и на данный момент выглядит лучше команды Сергея Семака.
РИА Новости / Александр Вильф
Аршавин признался, что начало сезона в исполнении "Зенита" первоначально оставляло у него положительные впечатления. Однако затем команда неожиданно потеряла очки в матче с "Родиной", после чего уступила одному из главных конкурентов в борьбе за чемпионство.

"К сожалению, уступили еще и "Спартаку". Это оплеуха от главного конкурента. Матч меня расстроил, потому что по игре москвичи действительно заслуженно победили", — заявил Аршавин.

По его мнению, неудачу во встрече с "Родиной" еще можно назвать случайностью, однако поражение от красно-белых оказалось более показательным.

"Спартак" показал, что в данный момент готов чуть лучше "Зенита"", — добавил Аршавин.

В пятом туре РПЛ "Спартак" победил "Зенит" со счетом 2:0. Петербуржцы набрали девять очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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