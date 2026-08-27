"Оплеуха от главного конкурента". Аршавин о победе "Спартака" над "Зенитом"

"К сожалению, уступили еще и "Спартаку". Это оплеуха от главного конкурента. Матч меня расстроил, потому что по игре москвичи действительно заслуженно победили", — заявил Аршавин.
По его мнению, неудачу во встрече с "Родиной" еще можно назвать случайностью, однако поражение от красно-белых оказалось более показательным.
"Спартак" показал, что в данный момент готов чуть лучше "Зенита"", — добавил Аршавин.
В пятом туре РПЛ "Спартак" победил "Зенит" со счетом 2:0. Петербуржцы набрали девять очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Источник: "Спорт-Экспресс"