Григорян увидел особую угрозу для "Зенита" в матче с "Локомотивом": раненый зверь очень опасен

"Локомотив" сейчас, как раненый зверь, очень опасен. С возвращением Николая Комличенко приобрел такой ярко выраженный мужской характер, особенно когда все на волоске висит. Именно так и будет играть "Локомотив", — заявил Григорян.
Комличенко вернулся на поле в предыдущем матче "Локомотива" против "Балтики". Форвард вышел на замену на 74-й минуте и отметился результативной передачей.
После семи туров команда Михаила Галактионова набрала шесть очков и занимает 13-е место в таблице. В субботу, 12 сентября, "Локомотив" сыграет на выезде с "Зенитом". Начало встречи — в 16:15 мск.
Источник: "Матч ТВ"