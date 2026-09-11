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Григорян увидел особую угрозу для "Зенита" в матче с "Локомотивом": раненый зверь очень опасен

Российский тренер Александр Григорян считает, что переживающий непростой старт сезона "Локомотив" способен доставить серьезные проблемы "Зениту" в матче восьмого тура РПЛ.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Григорян отметил, что возвращение Николая Комличенко после травмы добавило московской команде характера и уверенности в сложных игровых ситуациях.

"Локомотив" сейчас, как раненый зверь, очень опасен. С возвращением Николая Комличенко приобрел такой ярко выраженный мужской характер, особенно когда все на волоске висит. Именно так и будет играть "Локомотив", — заявил Григорян.

Комличенко вернулся на поле в предыдущем матче "Локомотива" против "Балтики". Форвард вышел на замену на 74-й минуте и отметился результативной передачей.

После семи туров команда Михаила Галактионова набрала шесть очков и занимает 13-е место в таблице. В субботу, 12 сентября, "Локомотив" сыграет на выезде с "Зенитом". Начало встречи — в 16:15 мск.

Источник: "Матч ТВ"

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