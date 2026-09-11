Игровой день чемпионата России откроется в 14:00 мск матчем "Факела" и "Балтики". В 16:15 действующий чемпион России "Зенит" на своем поле встретится с "Локомотивом".
Еще две встречи пройдут в Москве. В 18:30 "Динамо" примет "Оренбург", а завершится программа дня матчем ЦСКА и "Рубина", который начнется в 20:45.
После семи туров таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар" с 19 очками. Вторым идет ЦСКА, набравший 15 баллов. "Динамо" и "Спартак" имеют по 13 очков и занимают третье и четвертое места соответственно.
На последних двух строчках располагаются "Акрон" с четырьмя очками и "Факел", в активе которого два балла.
"Зенит" сыграет с "Локомотивом", ЦСКА примет "Рубин": что будет в РПЛ сегодня
Сегодня, 12 сентября, в восьмом туре РПЛ состоятся четыре матча, центральным из которых станет встреча "Зенита" и "Локомотива" в Санкт-Петербурге.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"