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Кварацхелия о "Золотом мяче": мы не особо думаем об индивидуальных наградах

Нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия заявил, что не зацикливается на борьбе за "Золотой мяч", несмотря на попадание в число претендентов на награду в 2026 году.
Фото: Alexander Hassenstein/?Getty Images
Кварацхелия рассказал, что после перехода в "ПСЖ" хотел помочь Усману Дембеле добиться главных командных и индивидуальных успехов.

"Когда я пришел в "ПСЖ", мы выиграли все трофеи и, когда Усман Дембеле получил "Золотой мяч", я сказал ему, что пришел сюда, чтобы помочь ему выиграть "Золотой мяч" и Лигу чемпионов", — отметил грузинский футболист.

При этом Кварацхелия подчеркнул, что сами игроки не всегда придают большое значение персональным наградам.

"Если спросить любого игрока, мы не особо думаем об индивидуальных наградах. Эти трофеи приходят только благодаря успеху команды. Есть люди, в чьи обязанности входит решать, кто получит "Золотой мяч"", — добавил Хвича.

Кварацхелия и Дембеле вошли в число номинантов на "Золотой мяч" 2026 года. Церемония вручения награды пройдет 26 октября в Лондоне.

Источник: The Athletic

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