Кварацхелия о "Золотом мяче": мы не особо думаем об индивидуальных наградах

Нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия заявил, что не зацикливается на борьбе за "Золотой мяч", несмотря на попадание в число претендентов на награду в 2026 году.

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"Если спросить любого игрока, мы не особо думаем об индивидуальных наградах. Эти трофеи приходят только благодаря успеху команды. Есть люди, в чьи обязанности входит решать, кто получит "Золотой мяч"", — добавил Хвича.

Кварацхелия рассказал, что после перехода в "ПСЖ" хотел помочь Усману Дембеле добиться главных командных и индивидуальных успехов."Когда я пришел в "ПСЖ", мы выиграли все трофеи и, когда Усман Дембеле получил "Золотой мяч", я сказал ему, что пришел сюда, чтобы помочь ему выиграть "Золотой мяч" и Лигу чемпионов", — отметил грузинский футболист.При этом Кварацхелия подчеркнул, что сами игроки не всегда придают большое значение персональным наградам.Кварацхелия и Дембеле вошли в число номинантов на "Золотой мяч" 2026 года. Церемония вручения награды пройдет 26 октября в Лондоне.Источник: The Athletic