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Лучший бомбардир сборной России U15 заявил, что команда способна обыграть любого

Нападающий юношеской сборной России Матвей Родионов подвел итоги турнира ФИФА, на котором национальная команда заняла 19-е место среди 189 участников.
Фото: РФС
По словам футболиста, россияне рассчитывали на более высокий результат, однако поражение от Мексики помешало им продолжить борьбу за лучшие позиции. Родионов отметил, что соперник выдержал давление и сумел воспользоваться своими шансами.

"Мы рассчитывали на самые высокие места, потому что понимали, что это вполне возможно, посмотрев на уровень других команд. Но, к сожалению, уступили и сильно расстроились", — признался нападающий.

При этом форвард подчеркнул, что турнир позволил российским футболистам оценить уровень зарубежных сверстников и убедиться в собственных возможностях.

"Самое главное, мы посмотрели уровень других стран. И убедились, что можем спокойно играть и соперничать с ними. Нам все по силам, и мы можем у всех выигрывать", — заявил Родионов.

Нападающий также рассказал, что российская команда не сталкивалась с негативным отношением со стороны других участников. Футболисты обменивались подарками с соперниками и поддерживали дружеское общение.

Источник: сайт РФС

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