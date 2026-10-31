Пруцев признался, что перед сезоном опасался вылета "Локомотива" из РПЛ

"Конечно, хотелось бы, чтобы "Локомотив" шел выше. По началу сезона у меня тоже были опасения, что они вылетят. Очень жаль команду за то, что там сейчас происходит", — заявил Пруцев.
При этом полузащитник подчеркнул, что в предстоящем дерби рассчитывает на победу "Спартака". По его словам, для успеха красно-белым необходимо действовать слаженно и придерживаться своей игры.
После 12 туров "Локомотив" занимает 13-е место в РПЛ с 11 очками, находясь неподалеку от зоны вылета. "Спартак" с 23 баллами располагается на пятой строчке. Московское дерби состоится в воскресенье, начало — в 19:45 мск.
Источник: "Матч ТВ"