Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
15:15
ФакелНе начат
Динамо
17:30
АхматНе начат
Родина
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
14:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
16:00
ТекстильщикНе начат

Пруцев признался, что перед сезоном опасался вылета "Локомотива" из РПЛ

Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев выразил обеспокоенность положением "Локомотива" в чемпионате России перед очным матчем команд в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист, выступавший за железнодорожников на правах аренды в сезоне-2025/26, признался, что не ожидал увидеть бывшую команду в нижней части турнирной таблицы.

"Конечно, хотелось бы, чтобы "Локомотив" шел выше. По началу сезона у меня тоже были опасения, что они вылетят. Очень жаль команду за то, что там сейчас происходит", — заявил Пруцев.

При этом полузащитник подчеркнул, что в предстоящем дерби рассчитывает на победу "Спартака". По его словам, для успеха красно-белым необходимо действовать слаженно и придерживаться своей игры.

После 12 туров "Локомотив" занимает 13-е место в РПЛ с 11 очками, находясь неподалеку от зоны вылета. "Спартак" с 23 баллами располагается на пятой строчке. Московское дерби состоится в воскресенье, начало — в 19:45 мск.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится