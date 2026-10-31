"Динамо" поборется за лидерство: расписание матчей РПЛ на 31 октября

Игровой день откроется противостоянием "Рубина" и "Факела". Затем столичное "Динамо" примет "Ахмат", а завершится программа матчем "Родины" с действующим чемпионом России "Краснодаром".
Расписание матчей РПЛ на 31 октября (мск):
15:15 — "Рубин" — "Факел";
17:30 — "Динамо" Москва — "Ахмат";
19:45 — "Родина" — "Краснодар".
После 12 туров лидирует "Зенит", набравший 27 очков. "Динамо" и ЦСКА имеют по 25 баллов и занимают второе и третье места соответственно. Победа над "Ахматом" позволит бело-голубым как минимум временно выйти на первую строчку.
В зоне прямого вылета находятся "Родина" с девятью очками и "Факел", набравший шесть баллов.