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"Динамо" поборется за лидерство: расписание матчей РПЛ на 31 октября

В субботу, 31 октября, состоятся три встречи 13-го тура Российской Премьер-лиги, в одной из которых московское "Динамо" попытается обойти "Зенит" в турнирной таблице.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Игровой день откроется противостоянием "Рубина" и "Факела". Затем столичное "Динамо" примет "Ахмат", а завершится программа матчем "Родины" с действующим чемпионом России "Краснодаром".

Расписание матчей РПЛ на 31 октября (мск):

15:15 — "Рубин" — "Факел";

17:30 — "Динамо" Москва — "Ахмат";

19:45 — "Родина" — "Краснодар".

После 12 туров лидирует "Зенит", набравший 27 очков. "Динамо" и ЦСКА имеют по 25 баллов и занимают второе и третье места соответственно. Победа над "Ахматом" позволит бело-голубым как минимум временно выйти на первую строчку.

В зоне прямого вылета находятся "Родина" с девятью очками и "Факел", набравший шесть баллов.

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