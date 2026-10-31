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В Турции развернулась борьба за Кисляка между двумя клубами - источник

Как сообщает журналист Бурак Эрен, турецкий "Бешикташ" включился в борьбу с "Галатасараем" за полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, однако московский клуб рассчитывает выручить за футболиста до 40 млн евро.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
По информации журналиста Бурака Эрена, "Бешикташ" проявляет серьезный интерес к 21-летнему россиянину и изучает возможность его приобретения. Стамбульский клуб, как и "Галатасарай", активно следит за российским рынком и отправляет скаутов на матчи потенциальных новичков.

При этом ЦСКА не намерен расставаться с одним из своих ключевых футболистов на невыгодных условиях. По данным источника, армейцы оценивают возможный трансфер Кисляка в 35–40 млн евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро.

Источник: Бурак Эрен

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