По информации журналиста Бурака Эрена, "Бешикташ" проявляет серьезный интерес к 21-летнему россиянину и изучает возможность его приобретения. Стамбульский клуб, как и "Галатасарай", активно следит за российским рынком и отправляет скаутов на матчи потенциальных новичков.
При этом ЦСКА не намерен расставаться с одним из своих ключевых футболистов на невыгодных условиях. По данным источника, армейцы оценивают возможный трансфер Кисляка в 35–40 млн евро.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро.
Источник: Бурак Эрен
В Турции развернулась борьба за Кисляка между двумя клубами - источник
Как сообщает журналист Бурак Эрен, турецкий "Бешикташ" включился в борьбу с "Галатасараем" за полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, однако московский клуб рассчитывает выручить за футболиста до 40 млн евро.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"