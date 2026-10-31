Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
15:15
ФакелНе начат
Динамо
17:30
АхматНе начат
Родина
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
14:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
16:00
ТекстильщикНе начат

Губерниев призвал РФС добиваться возвращения России через CAS

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Российскому футбольному союзу рано или поздно придется обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение российских команд от международных турниров.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Поводом для обсуждения стало решение CAS, обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям. На этом фоне Губерниев высказался о возможности аналогичного шага со стороны РФС.

"У РФС свои резоны, они понимают, что и как делают. Но в конечном счете надо будет доходить до судов и склонять те или иные международные федерации в судебном порядке в нашу сторону", — заявил комментатор.

При этом Губерниев не стал оценивать текущую стратегию футбольных властей, отметив, что у руководства РФС есть собственные основания для принимаемых решений.

Российские клубы и сборные не участвуют в официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Национальная команда в этот период проводит товарищеские встречи.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится