Губерниев призвал РФС добиваться возвращения России через CAS

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Российскому футбольному союзу рано или поздно придется обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение российских команд от международных турниров.

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"У РФС свои резоны, они понимают, что и как делают. Но в конечном счете надо будет доходить до судов и склонять те или иные международные федерации в судебном порядке в нашу сторону", — заявил комментатор.