Губерниев призвал РФС добиваться возвращения России через CAS

"У РФС свои резоны, они понимают, что и как делают. Но в конечном счете надо будет доходить до судов и склонять те или иные международные федерации в судебном порядке в нашу сторону", — заявил комментатор.
При этом Губерниев не стал оценивать текущую стратегию футбольных властей, отметив, что у руководства РФС есть собственные основания для принимаемых решений.
Российские клубы и сборные не участвуют в официальных международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Национальная команда в этот период проводит товарищеские встречи.
Источник: "Матч ТВ"