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Деменко назвал возможную причину возвращения Сторожука в "Краснодар"

Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко допустил назначение Александра Сторожука главным тренером команды в случае ухода Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Деменко, специалист, который сейчас возглавляет московское "Торпедо", может стать подходящим кандидатом благодаря опыту работы в структуре "Краснодара" и хорошим отношениям с владельцем клуба Сергеем Галицким.

"Я знаю Сторожука. Это достаточно амбициозный человек. Плюс он был в команде и знает ее изнутри", — отметил Деменко.

Экс-футболист подчеркнул, что при выборе нового тренера важную роль может сыграть готовность специалиста учитывать особенности управления клубом.

"Он был в академии клуба, находился в команде и наладил отношения с Галицким. Не каждый тренер пойдет в "Краснодар", зная все нюансы", — добавил Деменко.

Ранее появилась информация, что Сторожук рассматривается в качестве возможного преемника Мусаева. При этом официальных сообщений о предстоящей смене главного тренера "Краснодара" не поступало.

Источник: "Евро-футбол.ру"

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