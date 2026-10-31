Деменко назвал возможную причину возвращения Сторожука в "Краснодар"

"Я знаю Сторожука. Это достаточно амбициозный человек. Плюс он был в команде и знает ее изнутри", — отметил Деменко.
Экс-футболист подчеркнул, что при выборе нового тренера важную роль может сыграть готовность специалиста учитывать особенности управления клубом.
"Он был в академии клуба, находился в команде и наладил отношения с Галицким. Не каждый тренер пойдет в "Краснодар", зная все нюансы", — добавил Деменко.
Ранее появилась информация, что Сторожук рассматривается в качестве возможного преемника Мусаева. При этом официальных сообщений о предстоящей смене главного тренера "Краснодара" не поступало.
Источник: "Евро-футбол.ру"