Аленичев назвал игру "Арсенала" трусливой после разгрома от "Нижнего"

"Не ожидал, что практически за 90 минут не создадим практически ни одного голевого действия. Может, сказалось то, что играли на таком прекрасном стадионе — возможно, отсюда была такая скованность", — заявил Аленичев.
Тренер также взял ответственность за результат на себя и обратился к болельщикам.
"Хотелось бы перед болельщиками извиниться. Ответственность на мне висит. Быть может, скажу грубовато, но трусливо против лидера играть нельзя", — подчеркнул он.
После 16 матчей "Арсенал" занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги.
Источник: "Матч ТВ"