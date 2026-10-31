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Аленичев назвал игру "Арсенала" трусливой после разгрома от "Нижнего"

Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев извинился перед болельщиками за поражение от "Нижнего Новгорода" (0:4) и раскритиковал действия своей команды.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Специалист признал, что туляки не справились с атакой лидера Первой лиги и практически ничего не создали у чужих ворот.

"Не ожидал, что практически за 90 минут не создадим практически ни одного голевого действия. Может, сказалось то, что играли на таком прекрасном стадионе — возможно, отсюда была такая скованность", — заявил Аленичев.

Тренер также взял ответственность за результат на себя и обратился к болельщикам.

"Хотелось бы перед болельщиками извиниться. Ответственность на мне висит. Быть может, скажу грубовато, но трусливо против лидера играть нельзя", — подчеркнул он.

После 16 матчей "Арсенал" занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: "Матч ТВ"

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