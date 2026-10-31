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Головин признался, чего ему не хватает за восемь лет в "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что главной целью на оставшуюся часть карьеры во французском клубе для него остается завоевание первого трофея.
Фото: Daniel Derajinski / Keystone Press Agency / Global Look Press
30-летний футболист выступает за монегасков с 2018 года, однако за это время ему так и не удалось выиграть ни одного титула. Головин подчеркнул, что намерен исправить ситуацию.

"Каждый сезон я мечтаю завоевать трофей, но, к сожалению, пока мне не удалось выиграть ни одного с "Монако". Поэтому я должен продолжать работать, чтобы завоевать титул вместе с командой. Это не мечта, а цель", — заявил россиянин.

Полузащитник также признался, что изначально переходил во французский чемпионат ради возможности проверить свои силы на фоне ведущих футболистов мира, включая Килиана Мбаппе и Неймара.

Головин провел за "Монако" 278 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 49 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Источник: пресс-служба "Монако"

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