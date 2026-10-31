Головин признался, чего ему не хватает за восемь лет в "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что главной целью на оставшуюся часть карьеры во французском клубе для него остается завоевание первого трофея.

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"Каждый сезон я мечтаю завоевать трофей, но, к сожалению, пока мне не удалось выиграть ни одного с "Монако". Поэтому я должен продолжать работать, чтобы завоевать титул вместе с командой. Это не мечта, а цель", — заявил россиянин.

30-летний футболист выступает за монегасков с 2018 года, однако за это время ему так и не удалось выиграть ни одного титула. Головин подчеркнул, что намерен исправить ситуацию.Полузащитник также признался, что изначально переходил во французский чемпионат ради возможности проверить свои силы на фоне ведущих футболистов мира, включая Килиана Мбаппе и Неймара.Головин провел за "Монако" 278 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 49 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.Источник: пресс-служба "Монако"