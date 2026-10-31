Головин признался, чего ему не хватает за восемь лет в "Монако"

"Каждый сезон я мечтаю завоевать трофей, но, к сожалению, пока мне не удалось выиграть ни одного с "Монако". Поэтому я должен продолжать работать, чтобы завоевать титул вместе с командой. Это не мечта, а цель", — заявил россиянин.
Полузащитник также признался, что изначально переходил во французский чемпионат ради возможности проверить свои силы на фоне ведущих футболистов мира, включая Килиана Мбаппе и Неймара.
Головин провел за "Монако" 278 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 49 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: пресс-служба "Монако"