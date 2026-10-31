Оуэн пожаловался на недооценку его победы в борьбе за "Золотой мяч" в 2001 году

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что на родине его победе в голосовании за "Золотой мяч" в 2001 году уделяют недостаточно внимания.

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"Считаю, что не получаю того признания, которое получили бы другие, выиграв "Золотой мяч". В нашей стране этому никогда не придавали такого значения. А когда я был в Испании, там меня называли героем за эту победу", — заявил Оуэн.

По словам экс-футболиста, отношение к его достижению в Англии заметно отличается от того, с которым он столкнулся во время выступлений в Испании.Англичанин признался, что до сих пор хранит в телефоне фотографию итогов голосования 2001 года. При этом с возрастом ценность награды для него только возросла."Я не просто хотел быть футболистом — хотел быть лучшим футболистом. Сейчас эта победа доставляет больше радости, чем тогда, когда я ещё играл", — добавил он.Оуэн получил "Золотой мяч" в 22 года, выступая за "Ливерпуль". В 2001 году мерсисайдцы завоевали Кубок Англии, Кубок лиги и Кубок УЕФА. Последним англичанином, удостоенным награды, стал нападающий "Баварии" Гарри Кейн в 2026 году.Источник: FourFourTwo