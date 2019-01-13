Марадона перенес операцию на желудке

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона успешно перенес операцию, связанную с осложнениями после бандажирования желудка (хирургического лечения ожирения).Марадоне делали бандажирование желудка в 2005 и 2015 годах, когда у него были проблемы с лишним весом.На прошлой неделе в прессе появлялась информация, что у Марадоны при прохождении медобследования было выявлено кровотечение в желудке.