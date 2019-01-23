Новости партнеров

Первый тренер Головина: мне отвратительны те, кто рад неудачам Саши в "Монако"

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина, оценил выступления российского футболиста после переезда во Францию.

"Сейчас кто-то злорадствует по поводу неудач Головина в "Монако". Я иногда встречаю это и по телевизору, и в Интернете. К сожалению, у нас такие люди, свобода слова… Есть те, кто реально его поддерживает, переживает за Сашу всей душой, а бывает, что радуются неудачам и хлопают в ладоши. Таких людей я вообще не понимаю и не воспринимаю, они мне отвратительны. Их меньше, но почему-то они заметнее.

У Саши очень хорошие родители, они его постоянно поддерживают. К нему ведь приезжал Слуцкий, Черчесов, так что Головин не останется без поддержки. Все понимают, что ему это нужно. В "Монако" это тоже знают, я читал, что тренер о нём очень хорошо отзывался. В "Монако" на него рассчитывают. Если бы это было не так, то давно уже искали бы для него другие варианты", - цитирует тренера Головина "Чемпионат.сом".
Теги: Головин Монако Лига 1
Сегодня, 18:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Урал  Магадан (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
такие отвратительны любым нормальным людям...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.