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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Первый тренер Головина: мне отвратительны те, кто рад неудачам Саши в "Монако"
Александр Плясунов, первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина, оценил выступления российского футболиста после переезда во Францию.
"Сейчас кто-то злорадствует по поводу неудач Головина в "Монако". Я иногда встречаю это и по телевизору, и в Интернете. К сожалению, у нас такие люди, свобода слова… Есть те, кто реально его поддерживает, переживает за Сашу всей душой, а бывает, что радуются неудачам и хлопают в ладоши. Таких людей я вообще не понимаю и не воспринимаю, они мне отвратительны. Их меньше, но почему-то они заметнее.
У Саши очень хорошие родители, они его постоянно поддерживают. К нему ведь приезжал Слуцкий, Черчесов, так что Головин не останется без поддержки. Все понимают, что ему это нужно. В "Монако" это тоже знают, я читал, что тренер о нём очень хорошо отзывался. В "Монако" на него рассчитывают. Если бы это было не так, то давно уже искали бы для него другие варианты", - цитирует тренера Головина "Чемпионат.сом".
"Сейчас кто-то злорадствует по поводу неудач Головина в "Монако". Я иногда встречаю это и по телевизору, и в Интернете. К сожалению, у нас такие люди, свобода слова… Есть те, кто реально его поддерживает, переживает за Сашу всей душой, а бывает, что радуются неудачам и хлопают в ладоши. Таких людей я вообще не понимаю и не воспринимаю, они мне отвратительны. Их меньше, но почему-то они заметнее.
У Саши очень хорошие родители, они его постоянно поддерживают. К нему ведь приезжал Слуцкий, Черчесов, так что Головин не останется без поддержки. Все понимают, что ему это нужно. В "Монако" это тоже знают, я читал, что тренер о нём очень хорошо отзывался. В "Монако" на него рассчитывают. Если бы это было не так, то давно уже искали бы для него другие варианты", - цитирует тренера Головина "Чемпионат.сом".
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