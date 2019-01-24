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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Полузащитник "Страсбура" - о Неймаре: если у тебя такой стиль игры, не жалуйся, что получаешь по ногам
Хавбек "Страсбура" Антони Гонсалвеш раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара после матча 1/16 финала Кубка Франции (0:2).
Напомним, бразилец в начале второго тайма получил травму и покинул поле со слезами на глазах.
"У Неймара такой стиль игры, но если ты хочешь так играть, то не жалуйся, получаешь сзади по ногам. Он отличный игрок, я уважаю его. На поле он может веселиться, но пусть потом не плачет. Мы защищаем цвета своего клуба и будем делать все для того, чтобы останавливать соперника, не собираемся играть в его игры", - цитирует L'Equipe Гонсалвеша.
Напомним, бразилец в начале второго тайма получил травму и покинул поле со слезами на глазах.
"У Неймара такой стиль игры, но если ты хочешь так играть, то не жалуйся, получаешь сзади по ногам. Он отличный игрок, я уважаю его. На поле он может веселиться, но пусть потом не плачет. Мы защищаем цвета своего клуба и будем делать все для того, чтобы останавливать соперника, не собираемся играть в его игры", - цитирует L'Equipe Гонсалвеша.
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