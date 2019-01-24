Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Полузащитник "Страсбура" - о Неймаре: если у тебя такой стиль игры, не жалуйся, что получаешь по ногам

Хавбек "Страсбура" Антони Гонсалвеш раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара после матча 1/16 финала Кубка Франции (0:2).

Напомним, бразилец в начале второго тайма получил травму и покинул поле со слезами на глазах.

"У Неймара такой стиль игры, но если ты хочешь так играть, то не жалуйся, получаешь сзади по ногам. Он отличный игрок, я уважаю его. На поле он может веселиться, но пусть потом не плачет. Мы защищаем цвета своего клуба и будем делать все для того, чтобы останавливать соперника, не собираемся играть в его игры", - цитирует L'Equipe Гонсалвеша.
Теги: Лига 1 ПСЖ Неймар Страсбур
Сегодня, 11:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.