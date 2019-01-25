Источник: "Монако" уже уволил Анри, команду возглавит Жардим

24 января "Монако" отстранил главного тренера команды Тьерри Анри от исполнения обязанностей до вынесения окончательного решения по будущему специалиста.Как сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн, решение это уже было принято - монегаски якобы уже отправили француза в отставку, а тот в ближайшее время выступит с заявлением.По информации источника, руководство "Монако" уже договорилось с Леонарду Жардимом о том, чтобы португалец вернулся на пост главного тренера клуба. Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по октябрь 2018 года, когда его сменил Анри.