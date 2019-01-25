Источник: "Монако" уже уволил Анри, команду возглавит Жардим

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
06:02
Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
02:08
Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время
Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время
Вчера, 23:33
"Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в Кубке Испании
"Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в Кубке Испании
Вчера, 23:30
СМИ: "Зениту" предложили купить у "Монако" Тилеманса (11)
СМИ: "Зениту" предложили купить у "Монако" Тилеманса (11)
Вчера, 22:32
"Бавария" купила 18-летнего американца
"Бавария" купила 18-летнего американца
Вчера, 22:19
"Челси" - "Тоттенхэм": стартовые составы команд
"Челси" - "Тоттенхэм": стартовые составы команд
Вчера, 22:17
"Реал" намерен продать Иско, если тренером останется Солари (1)
"Реал" намерен продать Иско, если тренером останется Солари (1)
Вчера, 21:31
ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера. Он пополнил счет на $100 тыс. перед товарищеской игрой (3)
ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера. Он пополнил счет на $100 тыс. перед товарищеской игрой (3)
Вчера, 20:46
Станислав Черчесов - о забившем шикарный гол Миронове: улетишь на другую планету - расти не будешь
Станислав Черчесов - о забившем шикарный гол Миронове: улетишь на другую планету - расти не будешь
Вчера, 20:40
Гендиректор "Динамо": да, Широков и Хохлов ругаются. Будь все гладко - задумался бы об увольнении (1)
Гендиректор "Динамо": да, Широков и Хохлов ругаются. Будь все гладко - задумался бы об увольнении (1)
Вчера, 20:12
Александра Головина нет в списке игроков "Монако", которых Анри отстранил от первой команды (7)
Александра Головина нет в списке игроков "Монако", которых Анри отстранил от первой команды (7)
Вчера, 19:31
Тьерри Анри отстранил нескольких игроков от первой команды (8)
Тьерри Анри отстранил нескольких игроков от первой команды (8)
Вчера, 19:20
Полиция не смогла найти Эмилиано Салу. Поиски прекращены (3)
Полиция не смогла найти Эмилиано Салу. Поиски прекращены (3)
Вчера, 19:06
ЦСКА объявил о переходе Жамалетдинова в "Лех" (4)
ЦСКА объявил о переходе Жамалетдинова в "Лех" (4)
Вчера, 18:50
Станислав Черчесов: мой "Терек" мог бы претендовать на место в тройке в этом сезоне РПЛ (3)
Станислав Черчесов: мой "Терек" мог бы претендовать на место в тройке в этом сезоне РПЛ (3)
Вчера, 18:46
Игуаин в "Челси". Так будет лучше всем
Игуаин в "Челси". Так будет лучше всем
Вчера, 18:29
Дмитрий Хохлов: доволен, как Юсупов вписывается в "Динамо" (3)
Дмитрий Хохлов: доволен, как Юсупов вписывается в "Динамо" (3)
Вчера, 18:15
Александр Гришин: Жамалетдинову будет полезна аренда в Польше (2)
Александр Гришин: Жамалетдинову будет полезна аренда в Польше (2)
Вчера, 18:08
Зе Луиш: мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков голами (7)
Зе Луиш: мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков голами (7)
Вчера, 17:55
"ПСЖ" купит Аллана более чем за 100 млн евро (2)
"ПСЖ" купит Аллана более чем за 100 млн евро (2)
Вчера, 17:30
Лионель Месси в марте хочет вернуться в сборную Аргентины (2)
Лионель Месси в марте хочет вернуться в сборную Аргентины (2)
Вчера, 16:57
Ракицкий переходит в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России (17)
Ракицкий переходит в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России (17)
Источник: "Монако" уже уволил Анри, команду возглавит Жардим
24 января "Монако" отстранил главного тренера команды Тьерри Анри от исполнения обязанностей до вынесения окончательного решения по будущему специалиста.
Как сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн, решение это уже было принято - монегаски якобы уже отправили француза в отставку, а тот в ближайшее время выступит с заявлением.
По информации источника, руководство "Монако" уже договорилось с Леонарду Жардимом о том, чтобы португалец вернулся на пост главного тренера клуба. Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по октябрь 2018 года, когда его сменил Анри.
Sport24.ru
Как сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн, решение это уже было принято - монегаски якобы уже отправили француза в отставку, а тот в ближайшее время выступит с заявлением.
По информации источника, руководство "Монако" уже договорилось с Леонарду Жардимом о том, чтобы португалец вернулся на пост главного тренера клуба. Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по октябрь 2018 года, когда его сменил Анри.
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.