Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
7 Марсель 21 31
8 Ницца 21 31
полная таблица

Марсель (Франция)

Реймс02.02.19Марсель
Марсель1 - 225.01.19Лилль

Лилль (Франция)

Лилль01.02.19Ницца
Марсель1 - 225.01.19Лилль

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Марио Балотелли забил гол в дебютной игре за "Марсель"

Форвард Марио Балотелли дебютировал в составе "Марселя".

28-летний итальянец вышел на поле во втором тайме матча чемпионата Франции с "Лиллем" при счете 0:1, когда его команда осталась в меньшинстве.

Ему удалось забить свой первый гол в составе "Марселя" в добавленное к матчу время. Марио потребовалось всего 17 минут.

Однако его новой команде это не помогло - "Марсель" проиграл со счетом 1:2
Теги: Балотелли Марсель Лига 1 Лилль
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