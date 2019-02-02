Марио Балотелли забил гол в дебютной игре за "Марсель"

Форвард Марио Балотелли дебютировал в составе "Марселя".28-летний итальянец вышел на поле во втором тайме матча чемпионата Франции с "Лиллем" при счете 0:1, когда его команда осталась в меньшинстве.Ему удалось забить свой первый гол в составе "Марселя" в добавленное к матчу время. Марио потребовалось всего 17 минут.Однако его новой команде это не помогло - "Марсель" проиграл со счетом 1:2