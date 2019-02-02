Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
|Предстоящие
|Дижон
|22:00
|Монако
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Сыгранные
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
|Монако
|1 - 116.01.19
|Ницца
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Тьерри Анри сделал заявление по поводу своего ухода из "Монако"
Тьерри Анри прокомментировал свою отставку с поста главного тренера "Монако".
"С большой грустью я покидаю "Монако". Несмотря на проблемы и сложности, с которыми мы столкнулись за короткий срок моего пребывания в клубе, я все же насладился этим временем. С самого первого дня мои амбиции и философия были таковыми: клуб важнее всего. Я действительно верю в эту команду. С новыми приобретениями команда в лучшем положении, чтобы начать вторую половину сезона и выйти на победный путь, реализовав свой потенциал.
В особенности я хочу поблагодарить Вадима Васильева и Майкла Эменало, которые дали мне шанс поработать в клубе моего детства. И, конечно, спасибо болельщикам и сотрудникам клуба, которые оказали мне теплый прием за это время. Я искренне надеюсь, что мой преемник выведет команду на новый уровень. Желаю им успеха и победы уже в ближайшем матче с "Дижоном", а потом поднять над головой Кубок и вернуть нас в Европу!" – написал Анри в твиттере.
"С большой грустью я покидаю "Монако". Несмотря на проблемы и сложности, с которыми мы столкнулись за короткий срок моего пребывания в клубе, я все же насладился этим временем. С самого первого дня мои амбиции и философия были таковыми: клуб важнее всего. Я действительно верю в эту команду. С новыми приобретениями команда в лучшем положении, чтобы начать вторую половину сезона и выйти на победный путь, реализовав свой потенциал.
В особенности я хочу поблагодарить Вадима Васильева и Майкла Эменало, которые дали мне шанс поработать в клубе моего детства. И, конечно, спасибо болельщикам и сотрудникам клуба, которые оказали мне теплый прием за это время. Я искренне надеюсь, что мой преемник выведет команду на новый уровень. Желаю им успеха и победы уже в ближайшем матче с "Дижоном", а потом поднять над головой Кубок и вернуть нас в Европу!" – написал Анри в твиттере.
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