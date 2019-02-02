Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
полная таблица
Предстоящие
Дижон22:00Монако
Монако02.02.19Тулуза
Сыгранные
Монако1 - 519.01.19Страсбург
Монако1 - 116.01.19Ницца

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Тьерри Анри сделал заявление по поводу своего ухода из "Монако"

Тьерри Анри прокомментировал свою отставку с поста главного тренера "Монако".

"С большой грустью я покидаю "Монако". Несмотря на проблемы и сложности, с которыми мы столкнулись за короткий срок моего пребывания в клубе, я все же насладился этим временем. С самого первого дня мои амбиции и философия были таковыми: клуб важнее всего. Я действительно верю в эту команду. С новыми приобретениями команда в лучшем положении, чтобы начать вторую половину сезона и выйти на победный путь, реализовав свой потенциал.

В особенности я хочу поблагодарить Вадима Васильева и Майкла Эменало, которые дали мне шанс поработать в клубе моего детства. И, конечно, спасибо болельщикам и сотрудникам клуба, которые оказали мне теплый прием за это время. Я искренне надеюсь, что мой преемник выведет команду на новый уровень. Желаю им успеха и победы уже в ближайшем матче с "Дижоном", а потом поднять над головой Кубок и вернуть нас в Европу!" – написал Анри в твиттере.
Теги: Лига 1 Монако Анри
Сегодня, 13:24
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5
(4)
#5  Daniel Amokachi   (Сегодня, 14:57)
  • 0
  •  (0)

Эменало уже тут?! Он же в Челси исполнял?!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 14:05)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Нужно же хоть немного знать информацию о лиге, а не тупо наблюдать за Головиным.

я за ним и не наблюдаю.мне этот чемпионат вообще не интересен


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 14:02)
  • 0
  •  (0)
online

Но по сообщениям в СМИ 10 лям с команды детства стребовал.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 13:46)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tiki
поднять над головой Кубок и вернуть нас в Европу!

я может чего не понимаю, но они же вылетели из кубка, разве не так?

У них два кубка. Кубок Франции и Кубок Лиги.
Из Кубка Франции монегаски вылетели. В Кубке Лиги Монако встречается в полуфинале с Генгамом 29-го числа (Надеюсь, что головина не выпустят, иначе поражение обеспечено). Победитель Кубка Лиги также попадает в ЛЕ, как и победитель Кубка Франции.

Нужно же хоть немного знать информацию о лиге, а не тупо наблюдать за Головиным.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:30)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
поднять над головой Кубок и вернуть нас в Европу!

я может чего не понимаю, но они же вылетели из кубка, разве не так?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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