Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако02.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Вадим Васильев: Мартинш добавит скорости "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал аренду нападающего "Атлетико" Желсона Мартинша.

"Мы рады приветствовать Желсона Мартинша. Желсон – скоростной полузащитник, который продемонстрировал свой талант, играя за "Спортинг". Он привнесет в нашу команду свою скорость и импульс при атакующих действиях", – сказал Васильев в интервью клубной пресс-службе.
Теги: Монако Васильев Лига 1
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