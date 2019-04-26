Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 33 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев сам будет заниматься трансферной политикой клуба

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев ближайшим летом намерен лично взяться за трансферную кампанию клуба.

Рыболовлев оставит в стороне спортивного директора Майкла Эменало и будет слушать только мнения агента Жорже Мендеша и главного тренера Леонарду Жардима, сообщает Get French Football.
Теги: Лига 1 Монако Рыболовлев
Сегодня, 15:44
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