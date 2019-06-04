Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании.

По сообщениям жертвы, инцидент произошел в одном из отелей Парижа. Заявление на игрока "ПСЖ" она принесла 15 мая в полицейский участок Сан-Пауло. Стражи порядка, принимавшие ее заявление в тот день, отмечали, что девушка находилась в сильном эмоциональном потрясении.

"В момент, когда все проясняется, а правда выходит на поверхность, приходит время извлечь уроки из произошедшего. Сын, вспомни об Иисусе Христе. Бог — единственный, кто знает, что у тебя на сердце. Так что, доверяй ему. Тебе нужно сосредоточиться на том, что ты больше всего любишь в футбольной жизни. Я уверена, что это то, что вернёт тебе радость, которой не было в последние несколько дней.

Тебе нужно простить эту девочку! Я и твоя сестра, как женщины, заверяем тебя, что она не одна из нас. Я очень тебя люблю, так что буду продолжать молиться за тебя каждый день своей жизни. Да благослови тебя господь. Я люблю тебя", — написала мать футболиста в инстаграме.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Сегодня, 22:37
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