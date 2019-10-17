Мбаппе и Кавани восстановились после травм и попали в заявку на матч с "Ниццей"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе восстановился после травмы и сможет принять участие в матче 10-го тура Лиги 1 против "Ниццы". Игра состоится 18 октября в Ницце.20-летний Мбаппе пропускал матчи квалификации Евро-2020 из-за повреждения подколенного сухожилия, однако попал в список футболистов, которые могут сыграть с "Ниццей". Там же оказался и форвард Эдинсон Кавани, который из-за травмы бедра не играл c 25 августа.В то же время парижанам не поможет нападающий Неймар, который из-за растяжения левого подколенного сухожилия пропустит около месяца.