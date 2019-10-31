Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Бразилии.
По информации ESPN, интерес к 32-летнему игроку проявляет "Фламенго".
Действующий контракт уругвайца с парижским клубом истекает в июне 2020 года. Ранее сообщалось, что форвард заинтересован в переходе в "Ювентус".
Напомним, во "Фламенго" выступает бывший нападающий ЦСКА Витиньо.
Кавани защищает цвета "ПСЖ" с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в четырех матчах Лиги 1 и забил два гола.
Sport24
Кавани может перейти в команду экс-игрока ЦСКА Витиньо
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