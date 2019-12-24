"ПСЖ" во время зимнего трансферного окна попробует заполучить полузащитника "Милана" Лукаса Пакета. Об этом сообщает MilanNews.
Бывший спортивный директор россонери Леонардо, занимающий аналогичную должность в "ПСЖ", готов предложить вариант обмена Пакета на полузащитника парижан Юлиана Дракслера. Однако "Милан" пока что настаивает на денежной компенсации размером не менее 38 млн евро. Именно столько красно-черные заплатили за Пакета "Фламенго" в январе.
В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одной голевой передачей. Его контракт с россонери рассчитан до лета 2023 года.
Дракслер в этом сезоне сыграл в 8 матчах во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Его соглашение с чемпионами Франции истекает летом 2021 года.
Sport24
"ПСЖ" интересуется Пакета и готов предложить "Милану" Дракслера
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