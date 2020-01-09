Верратти: в составе "ПСЖ" выступают четыре из десяти лучших игроков мира

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти подвел итоги матча ? финала Кубка французской лиги против "Сент-Этьена" (6:1). В составе победителей хет-триком отметился Мауро Икарди."Это был наш первый домашний матч в 2020 году, это была важная игра, потому что в прошлом сезоне мы вылетели на этой стадии Кубка лиги, поэтому мы подошли к поединку очень серьезно и хорошо начали.После гола на второй минуте и удаления в составе соперника нам стало легче. Это заслуженная победа. В конце игры все наши футболисты были очень довольны.Нам повезло, что у нас в составе есть четыре из десяти лучших игроков мира. Это невероятно. Именно поэтому тренер решил поменять схему игры, чтобы не оставлять кого-то из этой четверки в запасе", — цитирует Верратти Canal Plus.