Неймар посвятил гол в ворота "Лилля" Кобе Брайанту (фото)

Нападающий "ПСЖ" Неймар, узнав в перерыве матча Лиги 1 против "Лилля" (2:0) о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, посвятил ему свой второй мяч.

Кадр из эфира Canal+

Первый из двух своих мячей Неймар провел ещё до перерыва, когда ему ещё не было известно о трагической новости.



Реализовав пенальти на 53-й минуте, бразилец на пальцах показал номер 24, под которым выступал Брайант.



Коби Брайант пять раз становился победителем NBA и, по общему признанию, является одним из лучших баскетболистов в истории. Он, его дочь Джина и ещё три человека погибли в результате крушения вертолета.