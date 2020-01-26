Неймар посвятил гол в ворота "Лилля" Кобе Брайанту (фото)

Нападающий "ПСЖ" Неймар, узнав в перерыве матча Лиги 1 против "Лилля" (2:0) о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, посвятил ему свой второй мяч.
Кадр из эфира Canal+
Первый из двух своих мячей Неймар провел ещё до перерыва, когда ему ещё не было известно о трагической новости.

Реализовав пенальти на 53-й минуте, бразилец на пальцах показал номер 24, под которым выступал Брайант.

Коби Брайант пять раз становился победителем NBA и, по общему признанию, является одним из лучших баскетболистов в истории. Он, его дочь Джина и ещё три человека погибли в результате крушения вертолета.


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Теги: Лига 1 Неймар ПСЖ Лилль
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