Тухель прокомментировал счет 4:4 в матче с "Амьеном"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал результативную ничью во вчерашнем выездном матче с "Амьеном".

Фото: "ПСЖ"

"Нам не хватило концентрации в начале матча. Это показывает, с каким настроем мы вышли на поле. "Амьен" смог забить три гола, сделав три удара. После перерыва мы смогли проявить характер. Мы переломили ход встречи и сумели избежать поражения. Причины такого выступления очевидны — нам не хватало концентрации.



Теперь все будут говорить, что обеспокоены состоянием "ПСЖ", что у нас много проблем. Я не беспокоюсь, я верю в команду. Я знаю, что мы сделали и что упустили. Это был сложный матч", — цитирует Тухеля AFP.



Вчерашний матч 25-го тура с "Амьен" — "ПСЖ" закончился со счетом 4:4. По ходу встречи хозяева вели со счетом 3:0. Столичная команда сумела вернуться в игру и даже вела в счете, но в добавленное время нападающий "Амьена" Гирасси сравнял счёт.



Стоит отметить, что "Амьен" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции.



"ПСЖ" возглавляет таблицу Лиги 1, набрав 62 очка и опережая идущий вторым "Марсель" на 13 очков.









