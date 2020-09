Экс-игрок "Зенита" Молчан продолжит карьеру во Франции

View this post on Instagram

?Защитник «Енисея» Владислав Молчан переезжает во Францию? Французскии? «Кан» воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит «Енисею» денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 миллион рублеи?, при этом предыдущии? клуб Владислава — питерскии? «Зенит» получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами. Мы благодарим Влада @vladmolchan_ за время проведенное в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французскии? «Кан»! Сам футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пои?ти навстречу его желанию стать игроком французского клуба. #ФКЕнисеи?