Экс-игрок "Зенита" Молчан продолжит карьеру во Франции

Защитник "Енисея" Владислав Молчан, ранее выступавший за "Зенит", продолжит карьеру во французском "Кане".
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?Защитник «Енисея» Владислав Молчан переезжает во Францию? Французскии? «Кан» воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит «Енисею» денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 миллион рублеи?, при этом предыдущии? клуб Владислава — питерскии? «Зенит» получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами. Мы благодарим Влада @vladmolchan_ за время проведенное в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французскии? «Кан»! Сам футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пои?ти навстречу его желанию стать игроком французского клуба. #ФКЕнисеи?

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В составе "Енисея" 20-летний футболист провел 3 матча в Футбольной национальной лиге и результативными действиями не отметился.

Источник: пресс-служба "Енисея"

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Теги: Зенит Молчан Енисей Кан
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