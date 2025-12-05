Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

Шалимов сделал прогноз на матч "Краснодар" – ЦСКА: ничья для армейцев будет супер

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей встречи "быков" с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Конечно, "Краснодар" — фаворит матча. Если не произойдёт чудес, то матч завершится в их пользу. Ничья для армейцев — это будет супер. Я видел, как "Краснодар" в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. С ЦСКА это может повториться", — приводит слова Шалимова "Матч ТВ".

Матч 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА состоится в воскресенье, 7 декабря на домашнем поле черно-зеленых. Начало – в 19:00 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Краснодар" является действующим чемпионом России. После 17-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги команда набрала 37 очков и на данный момент лидирует в турнирной таблице. ЦСКА идет на втором месте, уступая "быкам" одно очко.

