Шалимов сделал прогноз на матч "Краснодар" – ЦСКА: ничья для армейцев будет супер

"Конечно, "Краснодар" — фаворит матча. Если не произойдёт чудес, то матч завершится в их пользу. Ничья для армейцев — это будет супер. Я видел, как "Краснодар" в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. С ЦСКА это может повториться", — приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Матч 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА состоится в воскресенье, 7 декабря на домашнем поле черно-зеленых. Начало – в 19:00 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 1:1.
"Краснодар" является действующим чемпионом России. После 17-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги команда набрала 37 очков и на данный момент лидирует в турнирной таблице. ЦСКА идет на втором месте, уступая "быкам" одно очко.