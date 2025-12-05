"Они являются эталоном нашего футбола". Павлюченко выделил пять молодых игроков РПЛ

"В мою пятёрку сильнейших молодых игроков России я включу Алексея Батракова, который отлично выступает за «"Локомотив". Также хочу отметить игроков ЦСКА: Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. Игорь Дмитриев тоже очень хорошо проявляет себя в "Спартаке". Замыкает пятёрку нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. Они являются эталоном нашего футбола", – приводит слова Павлюченко "Советский Спорт".
Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал обладателем премии "Первая пятёрка-2025", которая присуждается лучшему молодому игроку по итогам года. Победителя выбирают по итогам голосования.
В ТОП-3 по итогам голосования также вошел полузащитник армейцев Кирилл Глебов и Игорь Дмитриев из "Спартака". Пятерку лучших замкнули хавбек "Акрона" Дмитрий Пестряков и защитник ЦСКА Матвей Лукин. В прошлом году обладателем награды стал полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.
