Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

"Они являются эталоном нашего футбола". Павлюченко выделил пять молодых игроков РПЛ

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал пятерку лучших молодых игроков РПЛ.
Фото: РИА Новости
"В мою пятёрку сильнейших молодых игроков России я включу Алексея Батракова, который отлично выступает за «"Локомотив". Также хочу отметить игроков ЦСКА: Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. Игорь Дмитриев тоже очень хорошо проявляет себя в "Спартаке". Замыкает пятёрку нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. Они являются эталоном нашего футбола", – приводит слова Павлюченко "Советский Спорт".

Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал обладателем премии "Первая пятёрка-2025", которая присуждается лучшему молодому игроку по итогам года. Победителя выбирают по итогам голосования.

В ТОП-3 по итогам голосования также вошел полузащитник армейцев Кирилл Глебов и Игорь Дмитриев из "Спартака". Пятерку лучших замкнули хавбек "Акрона" Дмитрий Пестряков и защитник ЦСКА Матвей Лукин. В прошлом году обладателем награды стал полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.

