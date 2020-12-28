Источник: ПСЖ согласовал условия контракта с Почеттино, Тухель получит 6 миллионов компенсации

"Пари Сен-Жермен" договорился с Маурисио Почеттино о назначении его на пост главного тренера, его предшественнику Томасу Тухелю выплатят компенсацию 6 миллионов евро.

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ПСЖ договорился по условиям контракта с 48-летним тренером из Аргентины Маурисио Почеттино, сообщает твиттер журналиста Фабрицио Романо. По данным источника, нынешний главный тренер парижан Томас Тухель за досрочный разрыв соглашения получит компенсацию в размере 6 миллионов евро.



Ранее Почеттино тренировал английский "Тоттенхэм Хотспур", с которым выходил в финал Лиги чемпионов.



Официальных оповещений об изменениях на тренерском мостике со стороны "Пари Сен-Жермен" пока не поступало.