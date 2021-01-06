Какой же Головин крутой! Из-за травмы не играл 4 месяца, забил за 10 секунд, сделал еще 2 гола (ВИДЕО)

Очень приятно, Царь!

Миранчук вчистую проигрывает конкуренцию в "Аталанте" и выходит только на короткие замены;



Черышев еще удерживается от приезда в Россию на хороший контракт, но это кажется вопросом времени;



Головин просто не попадает в заявку, сроки возвращения в строй постоянно откладываются.

? Просто фантастика. Лучшего возвращения после травмы и не придумать!



Скорее смотри гол Головина, а трансляция игры с «Лорьяном» ждет тебя здесь:https://t.co/5kjh1slEoa pic.twitter.com/v1KL8v2Hxd — Матч ТВ (@MatchTV) January 6, 2021

Мы очень радуемся отъездам русских футболистов в топ-чемпионаты, но к 2021 году все подошли с очень печальным багажом:У Алексея сегодня ничего не изменилось: да, вышел он на 65-й минуте, а не на 85-й, как обычно, но счет был уже 3:0, а за свой отрезок Миранчук ничего не сделал.От Александра и ждать было нечего: человек не играл с 31 августа, когда получил свою странную травму, выбившую его из строя до конца года. С остановки футбола он сыграл лишь два матча - и во втором по той самой травме был заменен на 15-й минуте.На матч с "Лорьяном" Александр впервые с тех пор попал в заявку, но Нико Ковач про него не забыл: россиянин вышел на 64-й минуте. Пусть соперник уже играл в меньшинстве, но счет был равный, 1:1.Головин срывается с места и вбегает на поле.Мяч пересекает линию ворот "Лорьяна"."Лорьян" сразу сравнял счет, но моментально пропустил еще, а добил соперника "Монако" во многом за счет Головина: сначала он сделал предголевой навес под скидку Фолланда Диопу, а в концовке еще и подал угловой на голевую скидку! 5:2, 3 очка "Монако" и участие Головина аж в трех голах за 26 минут!Прозвище "Царь", которая дала Сане пресс-служба "Монако", кажется гиперболой, но назвать его возвращение царским точно не будет преувеличением.